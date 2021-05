Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse mise au point sur l'avenir de Gerson !

23 mai 2021

Alors que l'OM souhaite faire venir Gerson cet été, Flamengo a fait le point concernant l'avenir du milieu de terrain brésilien.

Depuis plusieurs jours maintenant, beaucoup de rumeurs annoncent que l’OM serait intéressé par le profil de Gerson, jeune milieu de terrain de Flamengo. Alors que le mercato n’a pas encore débuté, Marseille souhaiterait déjà préparer son effectif pour la saison prochaine et aurait fait du jeune Brésilien une priorité. Agé de 24 ans, Gerson a déjà connu l’Europe, grâce à des passages à l’AS Rome et à la Fiorentina. Fera-t-il alors son retour en débarquant à l'OM ?

« Je ne sais pas ce qui se passe »