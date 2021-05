Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à l’OM ? Mbappé répond à Emmanuel Macron !

Publié le 23 mai 2021 à 10h30 par T.M.

Alors que tout le monde s’interroge sur l’avenir de Kylian Mbappé, Emmanuel Macron l’a appelé pour en savoir plus et notamment un possible transfert à l’OM.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Alors que la saison de Ligue 1 touche à sa fin, l’avenir de l’attaquant du PSG est toujours incertain. Sous contrat jusqu’en 2022, le Français fait l’objet d’un pressing de la part de Leonardo pour prolonger. Mais Mbappé ne semble pas visiblement enclin à signer ce nouveau bail, ce qui le placerait alors dans une position idéale pour s’en aller cet été, possiblement pour le Real Madrid. Et s’il allait à l’OM ?

« Impossible »