Mercato - PSG : Leonardo a déjà pris les devants pour Mbappé !

Publié le 23 mai 2021 à 9h45 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait vivre ses dernières semaines au club.

L’avenir de Kylian Mbappé tient en haleine tout le monde au Paris Saint-Germain, surtout Leonardo. Le Français n’a en effet toujours pas donné de réponse concrète pour sa prolongation, à l’inverse de son coéquipier Neymar. Ainsi, au sein du PSG on commence à sérieusement envisager un départ, par crainte de voir Mbappé quitter le club libre dans un peu plus d’un an. En Espagne, le Real Madrid semble préparer le terrain à son arrivée, puisque Florentino Pérez aurait d'ores et déjà décidé d’écarter la piste Erling Haaland pour tout miser sur Mbappé.

Le PSG a prévenu les potentielles recrues du PSG