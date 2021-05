Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, le Real Madrid a tranché !

Publié le 22 mai 2021 à 15h30 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat au Paris Saint-Germain le 30 juin 2022, le Real Madrid serait prêt à tout tenter pour l’enrôler cet été, quitte à laisser de côté la piste menant à Erling Haaland.

La décision de Kylian Mbappé est attendue avec impatience par tous les observateurs du PSG : l’international français acceptera-t-il ou non de prolonger son contrat au sein du club de sa ville natale d’ici cet été ? Pour l’heure, cette interrogation est sans réponse. Publiquement, l’attaquant de 22 ans affirme ne pas encore avoir tranché sur la question, et ce dans un contexte où le Real Madrid est annoncé avec insistance sur ses traces. Il faut dire que le PSG pourrait n’avoir d’autre choix que de vendre Kylian Mbappé cet été s’il ne prolonge pas afin de s’épargner le risque d’un départ libre dans un an. Cela offrirait alors une fenêtre de tir idéale aux Merengue , qui semblent être plus que jamais prêts à saisir leur chance.

Kylian Mbappé, la priorité absolue

En effet, à en croire les informations dévoilées par AS ce samedi, Kylian Mbappé serait considéré comme la pire angulaire du futur projet que souhaite lancer la direction du Real Madrid. Par conséquent, celle-ci voudrait absolument l’enrôler cet été, et elle serait prête à tout tenter dans cette optique au cours de la fenêtre estivale des transferts à venir. Ainsi, c’est en quelque sorte un all in que serait disposé à effecteur le Real Madrid afin d’attirer dans son effectif celui qui est annoncé comme sa grande priorité en matière de recrutement depuis des années. Et quand bien même le PSG refuserait de le vendre au cours du mercato estival à venir, la Casa Blanca serait disposée à attendre une année de plus pour le recruter dans le cadre d’un transfert libre. Mais pour l’heure, la priorité serait clairement d’attirer Kylian Mbappé dès cet été. Et cela aurait un impact direct sur le dossier Erling Haaland…

Erling Haaland sacrifié pour cet été ?