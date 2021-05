Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prévoit un énorme coup de balai !

Publié le 22 mai 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid fait face à de conséquents soucis financiers, le club de la capitale espagnole se préparerait déjà à vendre certains de ses éléments pour être en mesure de recruter par la suite.

Après une saison 2020/2021 en dents de scie, la direction du Real Madrid semble être consciente que l’équipe entrainée par Zinedine Zidane est en fin de cycle. En ce sens, plusieurs joueurs sont annoncés sur les tablettes du club de la capitale espagnole, de Kylian Mbappé à Erling Haaland en passant par David Alaba ou encore Jules Koundé. Seulement voilà, la pandémie est passée de Covid-19 est passée par là, et celle-ci a eu un gros impact sur les finances du Real Madrid. Ainsi, pour contourner le problème, le club madrilène pourrait n’avoir d’autre choix que de vendre en premier lieu cet été.

Bale, Jovic, Marcelo, Isco et Ceballos poussés vers la sortie ?