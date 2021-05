Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a envoyé un message clair à Haaland !

Publié le 22 mai 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces d’Erling Haaland depuis de nombreuses semaines, le club de la capitale espagnole aurait pris la décision de retarder sa venue.

Depuis son transfert en provenance du RB Salzburg il y a un an et demi, Erling Haaland n’a de cesse d’impressionner du côté du Borussia Dortmund. Le buteur norvégien se montre en effet extrêmement prolifique, et ses performances ne sont pas passées inaperçues en Europe puisque bon nombre de grands clubs européens voudraient maintenant s’attacher ses services. Le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City font partie des prétendants annoncés par la presse ces dernières semaines. Seulement voilà, en ce qui concerne le club de la capitale espagnole, il pourrait bien s’être temporairement retiré de la course à la signature d’Erling Haaland.

Erling Haaland aimerait rejoindre le Real Madrid, mais…