Mercato - Barcelone : Ça se précise pour l’avenir de Memphis Depay !

Publié le 22 mai 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, les détails du possible futur contrat de Memphis Depay au sein du club catalan commencent à être dévoilés.

Après avoir passé la saison entière sans véritable avant-centre titulaire, la direction du FC Barcelone a décidé de combler ce chantier au plus vite, provoqué par le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid il y a un an et l’incapacité des Blaugrana à alors lui enrôler un successeur. Dans cette optique, plusieurs noms reviennent avec insistance : Erling Haaland, Sergio Agüero, Alexander Isak, mais aussi Memphis Depay. En fin de contrat à l’OL le 30 juin prochain, l’international néerlandais est cité sur les tablettes du FC Barcelone depuis la précédente fenêtre estivale des transferts. Ronald Koeman voudrait absolument bénéficier de sa présence dans son effectif, et visiblement les choses commencent à s’accélérer…

Un contrat de 2-3 ans pour Memphis Depay au FC Barcelone

Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano sur son compte Twitter, les détails du possible futur bail de Memphis Depay commencent à se préciser. Selon le journaliste de Sky Sport , le Barça lui proposerait un contrat de deux ou trois saisons. Dans le même temps, des discussions directes auraient eu lieu au cours des derniers jours entre les avocats du jour et le club catalan. Ainsi, le FC Barcelone serait maintenant très proche de conclure l’accord qui lui permettra d’enregistrer l’arrivée de Memphis Depay librement, et ce après la signature de Sergio Agüero comme le rappelle bien Fabrizio Romano. De ce fait, tout indique que Joan Laporta pourrait réussir à régler le chantier de la succession de Luis Suarez en ne recrutant non pas un, mais deux joueurs.

