Mercato - Barcelone : Le feuilleton Depay est totalement relancé !

Publié le 22 mai 2021 à 1h30 par A.C.

Alors qu’il semblait tout proche de rejoindre le FC Barcelone, Memphis Depay pourrait finalement rejoindre José Mourinho en Italie.

Voilà plus d’un an que Memphis Depay est annoncé dans le viseur du FC Barcelone. L’été dernier, Ronald Koeman avait réclamé son recrutement... qui ne s’est jamais fait. En fin de contrat, Depay quittera l’Olympique Lyonnais libre en juin... mais ne devrait vraisemblablement pas aller au Barça ! La presse italienne a en effet annoncé que Depay aurait rembarré les Barcelonais, après les informations autour de l’arrivée imminente de Sergio Aguero en Catalogne.

Depay successeur de Dzeko à la Roma