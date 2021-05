Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’annonce troublante de Rudi Garcia sur l’avenir de Memphis Depay

Publié le 21 mai 2021 à 16h00 par B.C.

Alors que Memphis Depay a clairement laissé entendre qu’il disputerait son dernier match à l’OL ce dimanche, Rudi Garcia ne perd pas espoir à l’idée de conserver l’attaquant néerlandais.

Libre à l’issue de la saison, Memphis Depay se prépare à quitter l’OL. Dans un entretien accordé à L’Équipe ce vendredi, l’attaquant de 27 ans a en effet confirmé qu’il devrait changer de club durant le mercato estival : « Je suis fier de ce que j’ai fait ici. Quelle période de ma vie cela a été ! (…) J’ai eu chaque matin du plaisir à conduire jusqu’au centre d’entraînement (…) Ce sera dans mon cœur, une partie de ma vie. J’ai pensé à ajouter un tatouage : un souvenir ou une date. Venir ici a été une très bonne décision. Je ne le savais pas, c’est tout. » Le FC Barcelone apparaît en pole position pour accueillir Memphis Depay durant l’intersaison, mais de son côté, Rudi Garcia n’a pas voulu se montrer aussi catégorique que son joueur.

« En football, on ne sait jamais »