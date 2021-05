Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman fixe un énorme ultimatum à Laporta !

Publié le 22 mai 2021 à 1h00 par A.M.

Alors que son avenir est toujours dans le flou, Ronald Koeman a fixé un ultimatum à Joan Laporta avec lequel il souhaite s'entretenir après la dernière journée de Liga.

Quel sera l'avenir de Ronald Koeman ? Pour l'instant, rien n'est officiel mais la tendance est clairement à un départ. Et pour cause, éliminé par le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone ne remportera pas non plus la Liga et devra donc se contenter du trophée en Coupe du Roi. Par conséquent, Joan Laporta semble déjà en quête d'un nouvel entraîneur et ferait d'Hans-Dieter Flick sa priorité alors que les noms de Xavi et Frank Rijkaard circulent également en interne. Lassé de l'incertitude qui plane concernant son avenir, Ronald Koeman a ainsi fixé un ultimatum à son président.

Koeman veut une réponse en début de semaine