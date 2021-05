Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait les idées claires pour son avenir

Publié le 21 mai 2021 à 23h45 par La rédaction

Lionel Messi arrive en fin de contrat au FC Barcelone et son avenir n'est toujours pas réglé. Mais d'après un journaliste espagnol, l'argentin aimerait rester au club et attendrait un signe de la part de ses dirigeants.

Et si Lionel Messi ne quittait finalement pas le FC Barcelone ? L'homme aux six Ballon d'Or voit son contrat se terminer le 30 juin prochain et n'a toujours pas prolongé avec le Barça. Une situation qui préoccupe forcément la presse mondiale. encore plus depuis que l'intérêt du PSG revient avec insistance. Alors qu'il ne disputera pas le dernier match de la saison ce week-end, Lionel Messi a été préservé et mis au repos en vue de la Copa America qui aura lieu cet été.

Plutôt Barcelone que Paris pour Messi ?