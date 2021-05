Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est donné pour Camavinga !

Publié le 22 mai 2021 à 0h15 par La rédaction

Alors qu'il pourrait disputer son dernier match avec le Stade Rennais ce dimanche, Eduardo Camavinga attire toujours l'attention et notamment du côté du PSG. En conférence de presse, son entraîneur s'est exprimé sur le dossier.

Le contrat d'Eduardo Camavinga au Stade Rennais arrivera à son terme dans un an, soit en juin 2022. Très courtisé l'été dernier déjà après sa première saison époustouflante en Ligue 1, le jeune milieu français avait finalement décidé de rester une saison de plus dans son club formateur pour s'aguerrir encore un peu plus. Malheureusement, sa saison s'est avérée plus compliquée que celle imaginée, mais le joueur de 18 ans conserve une cote intéressante sur le marché des transferts. Et son nom revient régulièrement au PSG ces derniers temps.

Rendez-vous en fin de saison