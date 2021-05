Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça laisserait un boulevard au PSG pour cette piste à 0€ !

Publié le 21 mai 2021 à 23h10 par La rédaction

En fin de contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma serait sur les tablettes de plusieurs grosses écuries européennes, dont le PSG et le FC Barcelone. Mais une nouvelle information concernant le club catalan change tout dans le dossier du portier italien.

Alors que le marché des joueurs libres s'agite ces derniers jours. Le nom de Gianluigi Donnarumma, gardien de l’AC Milan revient souvent sur la table. Notamment du côté du PSG et de Leonardo qui pourraient acquérir le portier italien pour préparer au mieux l’après-Keylor Navas. Mino Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma, fait lui monter les enchères et aurait même récemment proposé son joueur au FC Barcelone. Seulement voilà, une nouvelle information est tombée, et Joan Laporta ne serait pas du tout intéressé par Gianluigi Donnarumma.

Barcelone ne veut pas Donnarumma