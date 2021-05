Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse confidence dans le feuilleton Camavinga !

Publié le 21 mai 2021 à 18h45 par La rédaction mis à jour le 21 mai 2021 à 18h47

En fin de contrat en juin 2022, Eduardo Camavinga pourrait bien quitter le Stade Rennais. Son nom revient avec insistance du côté du PSG notamment ces derniers temps. En conférence de presse, l'entraîneur du club breton Bruno Génésio s'est exprimé sur son cas.

Le plus jeune buteur de l'après-guerre en Équipe de France va-t-il quitter le Stade Rennais cet été ? En fin de contrat dans un an, Eduardo Camavinga (18 ans) attire le regard des plus grands clubs Européens depuis ses débuts en professionnels. Et malgré une saison plus compliquée que la première, le jeune international français conserve une cote importante sur le marché des transferts. Récemment, le PSG aurait ouvert de nouveau ce dossier, alors qu'il voit son contrat courir jusqu'en juin 2022 à Rennes.

Génésio a incité Camavinga à rester à Rennes pour un an