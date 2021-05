Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’est fixé une limite pour Mbappé !

Publié le 23 mai 2021 à 8h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain croise les doigts pour Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans un peu plus d’un an et qui n’a toujours pas prolongé.

Deux salles, deux ambiances. Si Neymar a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, ce n’est toujours pas le cas de Kylian Mbappé. Comme nous vous l’expliquions déjà en avril dernier sur le10sport.com, le Français a des doutes sur son avenir au PSG. Il réclame des garanties sportives de la part du club, tandis qu’en Espagne le Real Madrid se met à rêver. Ainsi, ce dimanche Mbappé pourrait bien disputer son dernier match sous les couleurs du PSG, sur la pelouse de Brest, pour la 38e journée de Ligue 1.

Le PSG n’attendra pas Mbappé éternellement