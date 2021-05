Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'entourage de Lionel Messi donne le ton pour son avenir !

Publié le 23 mai 2021 à 7h45 par La rédaction

Le feuilleton Lionel Messi dure depuis quelques mois maintenant, et personne ne sait où sera l’Argentin la saison prochaine. Le clan de Lionel Messi s’est récemment exprimé sur le sujet, et a confirmé, aucune décision n’a pour l’instant été prise. Le PSG est donc toujours en course pour le capitaine du FC Barcelone.

Lionel Messi, 33 ans, arrive au terme de son contrat en juin et pourrait quitter librement le FC Barcelone cet été. De nombreuses rumeurs ont circulé autour de l’Argentin, qui ne s’est pour l’instant pas exprimé sur son avenir. Le PSG et Manchester City seraient intéressés pour acquérir Lionel Messi cet été. L'avenir de l’Argentin paraît à l’heure actuelle flou et nul se sait ce qu’il décidera à la fin de la saison. Car si une récente rumeur a affirmé que Lionel Messi aurait déjà décidé de prolonger au FC Barcelone, son entourage a répondu et s’est montré très clair sur le sujet.

Messi n’a pas encore pris sa décision