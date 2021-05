Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez prend position dans le dossier Milik !

Publié le 23 mai 2021 à 7h15 par A.D.

Prêté avec obligation d'achat (sous conditions) par le Napoli, Arkadiusz Milik disposerait d'une grosse cote de popularité en Italie et pourrait ne plus porter les couleurs de l'OM la saison prochaine. Grand fan du buteur polonais, Maxime Lopez a affiché un souhait fort quant à son avenir au club phocéen.

En quête d'un grand attaquant, l'OM a trouvé la perle rare en la personne d'Arkadiusz Milik au mois de janvier. Toutefois, le club phocéen pourrait très bientôt être contraint de se trouver un nouveau buteur. Prêté avec obligation d'achat, sous conditions, par le Napoli, l'international polonais serait suivi par de nombreux clubs en Italie et pourrait quitter l'OM dès cet été, comme l'a expliqué Pietro Lazzerini au Phocéen dernièrement. « Tout est possible, car le marché italien va être explosif cet été avec tous ces clubs qui vont changer d'entraîneurs. Concernant Milik, on parle toujours de la Juve et du Milan, mais il ne faut pas oublier non plus un club comme la Roma, surtout si le prix est abordable » , a précisé le journaliste de TMW . Alors que l'avenir d'Arkadiusz Milik à l'OM serait incertain aujourd'hui, Maxime Lopez s'est positionné sur le sujet. Comme l'a indiqué le milieu de terrain de Sassuolo à Maritima Médias , il aimerait voir le buteur polonais poursuivre son aventure à Marseille.

«Je le trouve très très fort, j'espère qu'il va rester»