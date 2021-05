Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare sa révolution !

Publié le 23 mai 2021 à 8h30 par A.D.

Malgré sa victoire face à Villarreal ce samedi, le Real Madrid finit la saison à la deuxième place en Liga, derrière l'Atlético, champion, et un Barça au pied du podium. Alors que les objectifs du club n'ont pas été remplis en 2020-2021, Florentino Pérez préparerait désormais sa révolution.

La saison 2020-2021 du Real Madrid aura été longue. Sous la houlette de Zinedine Zidane, le club merengue a traversé plusieurs périodes compliquées lors de cette exercice. Des moments difficiles qui auraient pu couter la tête du technicien français à trois reprises. Alors qu'il est parvenu à redresser la barre à chaque fois, Zinedine Zidane a totalement relancé la saison du club merengue, parvenant à hisser son équipe jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions et à redonner espoir à ses joueurs dans la course pour le titre en championnat. Toutefois, le Real Madrid finit la saison sans le moindre trophée et à la deuxième place de la Liga. Malgré sa victoire ce samedi face à Villarreal (2-1), la Maison-Blanche reste le dauphin de l'Atlético. Désormais, Zinedine Zidane qui serait dans le doute quant à son avenir peut enfin sceller son avenir et décider si oui ou non, il honorera son contrat jusqu'au bout avec le Real Madrid. De son côté, Florentino Pérez peut à présent lancer sa révolution.

La révolution est lancée pour Florentino Pérez

Selon les informations de Josep Pedrerol, divulguées sur son compte Twitter , le Real Madrid prépare une révolution. A en croire le journaliste d' El Chiringuito , le club merengue aurait décidé de procéder à un « renouvellement plus que nécessaire » de son club, maintenant que la saison 2020-2021 est terminée. Reste à savoir quels seront les changements apportés par Florentino Pérez, le président du Real Madrid, d'ici la reprise, et si Zinedine Zidane fera partie de ce nouveau projet.