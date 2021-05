Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir déjà acté pour Lionel Messi ? La réponse !

Publié le 23 mai 2021 à 9h10 par T.M.

Alors que l’avenir de Lionel Messi est au centre de toutes les interrogations, tout resterait encore possible pour le joueur du FC Barcelone.

Ça y est, la saison est terminée en Espagne. Alors que le FC Barcelone a terminé à la 3ème place derrière l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, les têtes sont désormais tournées vers le prochain exercice. Et actuellement, le gros point d’interrogation concerne la présence ou non de Lionel Messi chez les Blaugrana. En fin de contrat, l’Argentin n’a pas prolongé. La question est donc de savoir s’il paraphera un nouveau bail, comme l’espère Joan Laporta, qui fera tout pour retenir Messi à Barcelone et ainsi éviter un départ, notamment vers le PSG ou Manchester City.

« Messi continue de réfléchir »