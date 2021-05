Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tous les feux sont au vert pour… Erling Braut Haaland !

Publié le 23 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Le Real Madrid aurait un boulevard pour le transfert d’Erling Braut Haaland. Cependant, il se pourrait bien que ce soit pour l’été 2022. Explications.

Début avril, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland se sont rendus à Barcelone et à Madrid afin de s’entretenir avec le FC Barcelone et le Real Madrid au sujet d’un potentiel transfert d’Erling Braut Haaland à l’intersaison. Et alors que le Borussia Dortmund campe sur ses positions, affichant clairement sa volonté de conserver Haaland pour la saison prochaine, le FC Barcelone se retirerait momentanément pour boucler la prolongation de contrat de Lionel Messi. De quoi permettre au Real Madrid de prendre la main dans ce dossier chaud.

Haaland partant pour le Real Madrid, mais…