Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez justifie son grand geste pour l’OM !

Publié le 23 mai 2021 à 17h45 par T.M.

En quittant l’OM, Maxime Lopez a tout de même souhaité que le club phocéen récupère un peu d’argent dans l’histoire. Un geste fort sur lequel il est revenu.

L’été dernier, Maxime Lopez a été prêté avec option d’achat par l’OM à Sassuolo. Un prêt qui s’est depuis transformé en transfert définitif. Désormais, le Français est un joueur à part entière du club italien et cela a permis aux Phocéens de récupérer un peu de liquidités. Mais cela aurait pu ne pas être le cas. En effet, alors que Maxime Lopez était sous contrat jusqu’en 2021, il aurait pu partir libre, mais il a fait le choix de prolonger avant de s’en aller afin que l’OM gagne un peu d’argent dans l’histoire.

« Tout le monde sait l’attachement que j’ai pour le club »