Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une concurrence féroce pour ce dossier chaud de Longoria !

Publié le 23 mai 2021 à 14h15 par A.C.

L’Olympique de Marseille serait sur les traces de Jérémie Boga, ailier ivoirien de Sassuolo.

Considéré désormais depuis deux saisons comme l’un des très bons joueurs de Serie A, Jérémie Boga est prêt à faire le grand saut. Alors que son contrat se termine en juin prochain, l’ailier a récemment annoncé son départ de Sassuolo. « Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord » a déclaré Boga, lors d’un entretien accordé à L’Équipe . « Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier ». Nous vous avons révélé sur le10sport.com l’intérêt de l’Olympique Lyonnais, mais la presse italienne parle surtout d’un intérêt prononcé de Pablo Longoria et de l’Olympique de Marseille.

La Juve, le Napoli, l’Atalanta, le Shakhtar Donetsk...