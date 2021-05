Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Sampaoli ont lancé les grandes manoeuvres pour Gerson !

Publié le 23 mai 2021 à 15h15 par La rédaction

Depuis plusieurs jours, l'OM négocie avec Flamengo pour Gerson. Et face aux doutes du Brésilien, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli n'ont pas hésité à décrocher leur téléphone.

Alors que la saison de Ligue 1 touche à sa fin, l’OM préparent d'ores et déjà le futur effectif. Sur la Canebière, les rumeurs battent leur plein et de nombreux médias annoncent différentes pistes dans le viseur des Phocéens. Marseille a en effet jeté son dévolu sur Gerson, le milieu de terrain de Flamengo, au Brésil. Comme le10sport.com vous l'a d'ailleurs dévoilé, tout est quasiment bouclé pour l'arrivée de Gerson et ne manque désormais plus qu'un ultime détail à régler.

Marseille fait tout pour convaincre Gerson