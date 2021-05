Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Flamengo sur le dossier Gerson !

Publié le 23 mai 2021 à 11h30 par La rédaction

L’OM veut attirer Gerson, le milieu de terrain de Flamengo, pour la saison prochaine. Mais le club brésilien ne semble pas totalement disposé à se séparer de sa pépite.

La saison n’est pas encore terminée mais l’OM se serait déjà mis au travail. Pour le futur effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a déjà commencé à chercher des renforts pour la saison prochaine et se serait tourné vers le Brésil. Les Phocéens veulent visiblement renforcer leur milieu de terrain, car Gerson, le joueur de Flamengo, est l’une des principales pistes du club olympien. Selon les informations du 10sport.com, cela semble même en bonne voie pour l'arrivée de Gerson à l'OM, qui a déjà évolué en Europe, à l’AS Rome et à la Fiorentina, au tout début de sa jeune carrière.

Le président de Flamengo pourrait vouloir garder le joueur

Alors que Marseille s'est donc visiblement mis d’accord avec Flamengo, il se dit que le club brésilien ne serait pas contre conserver son joueur. Le président du club de Flamengo, Rodolfo Landim, l’a expliqué à Goal : « Je ne sais pas, vous devez demander à Spindel et Braz. Je ne sais pas ce qui se passe, ils ne me parlent que quand vient le temps de signer des choses. Gerson est un grand joueur, nous l'aimons, nous espérons qu'il aura un immense avenir chez Flamengo. Mais Flamengo est aussi un endroit où nous voulons que les joueurs soient heureux, nous devons penser aux carrières des gens, bien sûr en nous adaptant aux besoins de chacun, mais nous devons penser comme ça » .

L’entraîneur ne veut pas voir son joueur partir