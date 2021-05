Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La révélation de Ligue 2 est en train d’échapper à Longoria !

Publié le 19 mai 2021 à 1h15 par A.C.

Impressionnant cette saison en Ligue 2 avec le TFC, Amine Adli plairait énormément à Pablo Longoria et à l’Olympique de Marseille.

C’est n’est pas un secret, l’été sera très chaud à l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria semble planifier un gros recrutement avec Jorge Sampaoli et semble actuellement regarder en Amérique du Sud, en Italie, en Allemagne... et même en France ! L’OM s’intéresserait en effet à Amine Adli, véritable révélation de la saison en Ligue 2. Le milieu offensif du TFC suscite toutefois énormément de convoitises, puisque Foot Mercato a annoncé que le Bayer Leverkusen et le Milan AC seraient également sur le coup.

Le Milan AC aurait déjà un accord pour Adli