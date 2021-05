Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà très mal embarqué pour Harry Kane ?

Publié le 23 mai 2021 à 17h30 par H.G. mis à jour le 23 mai 2021 à 17h36

Alors que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs ayant été annoncé sur les traces d’Harry Kane, tout indique que le club de la capitale fait face à une concurrence colossale dans ce dossier.

Une page pourrait se tourner à Tottenham dans les prochaines semaines. En effet, frustré de ne pas disputer la Ligue des champions chaque année, Harry Kane a l’intention de s’en aller au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Le principal intéressé l’a même laissé entendre dernièrement dans un entretien accordé à The Overlap : « Il [Daniel Levy] pourrait se dire : "Si je peux obtenir 100 millions de livres (environ 116M€) pour toi, alors pourquoi pas ?"... vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vaudrai pas ce prix dans les deux ou trois prochaines années. Je veux jouer la Ligue des Champions... Je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit. Je veux jouer dans les plus grands matchs. Je l'ai déjà dit, je ne dirais jamais que je resterais chez les Spurs pour le reste de ma carrière. Je ne dirais jamais que je quitterais les Spurs ». Cela aurait eu de quoi attirer l’oeil du PSG, qui pourrait devoir recruter un nouvel attaquant cet été pour compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé à un an du terme de son contrat. Seulement voilà, sans surprise, le club de la capitale française ne serait clairement pas le seul à vouloir s’attacher les services de l’international anglais…

Manchester United voudrait monter une opération colossale !

En effet, en premier lieu, Manchester United serait prêt à tout pour arracher la signature d’Harry Kane. Et à en croire les informations dévoilées par le Sun ce dimanche, l’éventuelle arrivée du buteur des Spurs ferait l’unanimité dans la vestiaire des Red Devils . Ses envies de départ auraient effectivement provoqué des discussions au sein du club mancunien, où bon nombre de joueurs voudraient le voir arriver. De plus, le média britannique indique que Marcus Rashford, Luke Shaw et Harry Maguire pourrait profiter de leur sélection commune à l’Euro avec l’Angleterre pour tenter de charmer Harry Kane. De son côté, le Times affirme que Manchester United préparerait une offre colossale afin de s’attacher ses services. Le club entraîné par Ole Gunnar Solskjaer serait même disposé à sacrifier Anthony Martial dans cette optique. L’international français serait vendu dans l’optique de récolter de précieuses liquidités qui permettraient ensuite de boucler la venue du buteur des Three Lions .

Manchester City serait en pole position