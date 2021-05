Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Keylor Navas sur son avenir !

Publié le 23 mai 2021 à 16h15 par K.V.

Lié au PSG jusqu'en 2024, ayant dernièrement prolongé avec le club de la capitale, Keylor Navas s'est exprimé sur son avenir.

Alors que le Paris Saint-Germain ne ferme pas la porte à l'arrivée d'un gardien au cours du prochain mercato estival, de nombreux noms ont d'ailleurs déjà été liés au PSG dans cette optique. En attendant, le club de la capitale peut toujours compter sur Keylor Navas, le Costaricien qui sait se montrer décisif dans les moments importants et ce, depuis son arrivée en 2019. Sans oublier que Keylor Navas a récemment prolongé son contrat le liant au PSG jusqu'en 2024. De quoi sceller son avenir ? Le principal concerné, qui fêtera ces 35 ans en décembre prochain, s'est exprimé à ce propos.

« Mon avenir ? Je sais que la fin approche. »