Mercato - Barcelone : Ronald Koeman pousse un coup de gueule sur le recrutement !

Publié le 23 mai 2021 à 16h00 par La rédaction

Alors que le recrutement de l'été dernier ne s'est pas révélé très concluant cette saison pour le FC Barcelone, Ronald Koeman a envoyé un message clair à sa direction.

La saison est maintenant terminée, et elle ne s’est pas déroulée sans embûches pour le FC Barcelone. Éliminé très tôt de la Ligue des Champions et ayant eu de grosses difficultés en championnat au cours de l’exercice 2020-2021, le Barça a fait les frais de critiques régulières, notamment Ronald Koeman. Mais s’il a longuement été remis en question pour ses choix tactiques et les mauvais résultats du FC Barcelone cette saison, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas n’a pas hésité à souligner le manque de qualité dans le recrutement de l’été dernier.

« Cette équipe n'est pas faite, à tous égards, au niveau que nous voulons avoir au Barça »