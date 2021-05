Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles précisions sur l'avenir de Florenzi !

Publié le 23 mai 2021 à 18h15 par La rédaction

Alors que Leonardo explorerait quelques pistes au poste de latéral droit, Alessandro Florenzi ne devrait pas continuer l'aventure avec le PSG la saison prochaine.

En vue de la saison prochaine, Leonardo voudrait apporter du renfort à l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais pour cela, quelques joueurs vont devoir quitter le club de la capitale afin de faire de la place aux recrues. Ainsi, Alessandro Florenzi voit son avenir être incertain dans la capitale alors que le directeur sportif du PSG explorerait quelques pistes au poste de latéral droit. Prêté par l’AS Roma l’été dernier, l’Italien n’a pas franchement convaincu sur son côté droit. Leonardo aurait ainsi tranché pour le futur du joueur de 30 ans.

Florenzi ne restera pas au PSG cet été