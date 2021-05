Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas s’enflamme sur son arrivée au PSG !

Publié le 23 mai 2021 à 19h45 par La rédaction

Alors que le PSG se réjouit d'avoir recruté Keylor Navas en 2019, le Costaricien est également heureux d'avoir rejoint le club de la capitale.

Un an avant l’arrivée de Keylor Navas, le PSG avait tenté d'associer Alphonse Areola et Gianluigi Buffon, en instaurant une rotation entre les matchs. Une expérience qui n'a pas porté ses fruits et qui avait poussé le club de la capitale à recruter. En 2019, Leonardo était alors parvenu à arracher le Costaricien au Real Madrid. Depuis, Keylor Navas s’est imposé comme étant l’un des hommes forts du PSG, tout en restant l’un des meilleurs gardiens du monde.

« J’aime vraiment ce que je fais »