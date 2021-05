Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour ce joli coup de Leonardo ?

Publié le 22 mai 2021 à 23h45 par La rédaction

En fin de contrat avec Naples, Elseid Hysaj est notamment courtisé par le PSG, mais son sort pourrait bien être lié à celui de son entraîneur Gennaro Gattuso comme l'a expliqué son agent.

Après avoir effectué toute sa carrière professionnelle en Italie, Elseid Hysaj va-t-il découvrir autre chose la saison prochaine ? En fin de contrat avec Naples en juin, l'Albanais disposerait de touches à l'étranger dont une menant au PSG. Leonardo chercherait à pallier l'imminent départ de d'Alessandro Florenzi, bientôt de retour à la Roma selon certains médias et aurait ciblé le latéral de 27 ans comme potentiel remplaçant de l'Italien.

« Hysaj et Gattuso sont très proches »