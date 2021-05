Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait bouclé une triple opération à 0€ !

Publié le 22 mai 2021 à 23h00 par La rédaction

Le FC Barcelone prépare la saison prochaine et il se pourrait bien que les dirigeants catalans aient bouclé trois transferts pour un montant total de... 0€. Explications.

Alors qu'un grand ménage serait en train de s'organiser du côté du FC Barcelone, le club catalan serait déjà très actif sur le marché des transferts en vue de la prochaine fenêtre du mercato estival. Plusieurs dossiers restent à gérer comme les prolongations de certains cadres dont celle de Lionel Messi mais en attendant, les dirigeants du Barça seraient sur le point de boucler une opération assez impressionnante.

Depay, Agüero et Eric Garcia à Barcelone gratuitement ?