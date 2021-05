Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme déclaration de Luis Suarez sur son départ du Barça !

Publié le 22 mai 2021 à 21h00 par La rédaction

Non retenu par le Barça l'été dernier, Luis Suarez a offert le titre de champion d'Espagne à l'Atletico pour sa première saison à Madrid. En larmes à la fin du match, il s'explique sur son départ du FC Barcelone.

Le football regorge souvent d'histoires assez folles. Celle de Luis Suarez est assez spéciale, surtout sur la dernière année écoulée. Le buteur uruguayen avait quitté le FC Barcelone l'été dernier car Ronald Koeman lui avait indiqué qu'il ne compterait pas sur lui. En remerciements, Suarez s'est donc empressé d'aller glaner le titre de champion d'Espagne avec l'Atletico, un concurrent direct... du Barça. Une belle manière de prendre sa revanche sur le terrain pour l'ancien barcelonais.

« Barcelone ne m'a pas valorisé »