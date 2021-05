Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va enfin oublier Luis Suarez !

Publié le 20 mai 2021 à 17h30 par T.M.

L’été dernier, Luis Suarez avait été poussé vers la sortie par le FC Barcelone, qui n’avait cependant pas réussi à le remplacer à cette époque. Durant toute la saison, Ronald Koeman a alors dû bricoler devant, ce qui lui a souvent fait défaut. Mais ce problème s’apprêterait bel et bien à être résolu.

Suite à la débâcle connue face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le FC Barcelone avait alors décidé d’entamer un nouveau chapitre. Et cela passait alors par un grand ménage et le départ de plusieurs joueurs, même des cadres, qui n’entraient plus dans les plans. Et parmi les nombreuses victimes, un départ a fait énormément parler, celui de Luis Suarez. Après avoir rendu énormément de services, l’Uruguayen, pourtant très proche de Lionel Messi, a été poussé vers la sortie par le Barça. Une page s’est alors tournée chez les Blaugrana, mais à cause de ses mauvaises finances, le club catalan n’a pas pu offrir un nouvel attaquant à Ronald Koeman, qui espérait pourtant l’arrivée de Memphis Depay, très intéressé alors à l’idée de rejoindre le Camp Nou. Toute cette saison, c’est donc sans véritable 9 que le FC Barcelone a évolué. Mais alors que Joan Laporta a pris ses fonctions à la tête des Blaugrana, il a l’intention de réparer cela le plus rapidement possible.

Agüero plutôt que Haaland ?

Depuis la prise de fonction de Joan Laporta, un nom est revenu avec insistance : Erling Braut Haaland. L’attaquant du Borussia Dortmund a ainsi été érigé en grand rêve du président du FC Barcelone, qui souhaitait notamment profiter de ses relations avec Mino Raiola, agent du Norvégien, pour rafler la mise. Mais recruter Haaland coûte très cher et c’est finalement sur Sergio Agüero que le Barça devrait se rabattre. L’Argentin est en fin de contrat à Manchester City et comme le confirme à son tour ESPN , il est plus proche que jamais de poser ses valises en Catalogne, lui l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. D’ailleurs, pour rejoindre Barcelone, Agüero aurait accepté de faire un énorme effort sur son salaire, un geste salué au sein de la direction blaugrana. A court terme et compte tenu de l’opération économique que cela impliqué, le Barça estimerait que faire venir El Kun serait la meilleure option.

