Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe qui rapproche Lionel Messi du PSG !

Publié le 20 mai 2021 à 12h45 par B.C.

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, ses proches l’inciteraient à changer d’air cet été, et militeraient pour une arrivée au PSG.

S’il entend procéder à de nombreux changements au FC Barcelone cet été, Joan Laporta est clair sur l’avenir de Lionel Messi. Le président blaugrana n’envisage pas le départ de sa star et a fait de ce dossier une priorité, alors que le contrat de Messi arrivera à son terme le 30 juin prochain. Pourtant, Joan Laporta est encore loin du but et travaille sur une offre susceptible de convaincre l’attaquant argentin de rester au Barça. Pendant ce temps, le PSG est très intéressé par la perspective d’accueillir le sextuple Ballon d’Or dans ses rangs cet été, et à en croire le journaliste qatari Mohammed Saeed Alkaabi, les négociations entre le club parisien et Lionel Messi seraient intenses, et il y aurait des raisons de croire en son arrivée dans la capitale cet été.

Les proches de Messi l’incitent à rejoindre le PSG