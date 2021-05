Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Griezmann dicté par le feuilleton Ronaldo ?

Publié le 20 mai 2021 à 15h00 par A.D.

Alors que Cristiano Ronaldo aurait des chances de quitter la Juventus cet été, le Barça estimerait que La Vieille Dame pourrait s'intéresser à Antoine Griezmann pour le remplacer.

Depuis le début de la saison, la Juventus est en grande difficulté. En effet, les hommes d'Andrea Pirlo sont complètement passés à côté de leur saison. A tel point qu'ils ont été éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale et qu'il pourraient ne pas se qualifier pour la prochaine édition de la C1. Mécontent des performances de son équipe, Cristiano Ronaldo se poserait des questions sur son avenir et songerait à quitter les Bianconeri dès la prochaine fenêtre de transferts, soit un an avant la fin de son bail. Et pour pallier le possible départ de CR7 , la Juve pourrait miser sur Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann, le digne héritier de Cristiano Ronaldo ?