Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo lâche un gros indice sur son avenir !

Publié le 20 mai 2021 à 13h45 par A.D.

Alors que la Juventus vit une saison plus que difficile, Cristiano Ronaldo envisagerait de prendre le large dès cet été et de changer de club. Toutefois, CR7 a fait passer un message totalement différent sur les réseaux sociaux après le sacre turinois en Coupe d'Italie.

Depuis le début de la saison, la Juventus n'est pas du tout dans son assiette. Habitué à survoler la Serie A et à faire bonne figure en Ligue des Champions, le club turinois est seulement cinquième en championnat et a été sorti par Porto dès les huitièmes de finale en C1. Alors que La Vieille Dame pourrait ne pas disputer la Coupe aux Grandes Oreilles la saison prochaine, Cristiano Ronaldo envisagerait de prendre ses jambes à son cou cet été, soit à un an de la fin de son contrat, pour rejoindre une écurie plus ambitieuse. Toutefois, il semblerait que le sacre de la Juve en Coupe d'Italie lui ait remis du baume au coeur.

«Jusqu'à la fin ! Allez la Juve !»

Après avoir soulevé la Coupe d'Italie avec la Juventus ce mercredi soir (Atalanta 1-2 Juve), Cristiano Ronaldo a laissé passer un message fort sur les réseaux sociaux. Un message qui pourrait laisser penser qu'il honorera son contrat jusqu'au bout avec les Bianconeri , soit jusqu'au 30 juin 2022 « Je ne pourrais pas être plus heureux de remporter un autre titre au service de ce grand club ! Jusqu'à la fin ! Allez la Juve ! » , a posté Cristiano Ronaldo sur son compte Twitter . Leonardo et le PSG doivent-ils déjà abandonner l'idée de recruter Cristiano Ronaldo cet été ? Affaire à suivre...