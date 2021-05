Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe lâchée sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 19 mai 2021 à 13h45 par B.C.

Lié à la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter l’Italie dès cet été.

Habituée à dominer le football italien depuis près d’une décennie, la Juventus est à la peine cette saison. L’écurie turinoise a été éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le FC Porto et n’est même pas assurée de finir dans le quatuor de tête en Serie A. Agacé par ces échecs, Cristiano Ronaldo pourrait alors décider de plier bagage dès cet été, alors que son contrat avec la Juve court jusqu’en juin 2022. La presse italienne annonce en effet depuis de nombreuses semaines que le quintuple Ballon d’Or songe sérieusement à changer d’air, et le PSG se tiendrait à l’affût dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé. Et visiblement, Cristiano Ronaldo se rapproche bel et bien de la sortie…

Le départ de Cristiano Ronaldo acté ?