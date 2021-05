Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a fixé une date pour sa décision !

Publié le 22 mai 2021 à 20h10 par La rédaction

Alors que certaines rumeurs rapportent que Lionel Messi a déjà décidé de prolonger et rester au FC Barcelone, bien que le PSG soit sur les rangs, l’Argentin attendrait en réalité la fin de la Copa America pour faire son choix.

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone est flou depuis maintenant plus d’un an. L’attaquant argentin, qui arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, n’a toujours pas communiqué sur sa volonté de prolonger ou non en Catalogne. Un manque de clarification qui fait monter la pression du côté des dirigeants barcelonais, mais qui attire aussi les concurrents du FC Barcelone. Parmi eux, le PSG et Manchester City ont notamment été cités comme les principaux prétendants. Cependant, alors qu’une récente rumeur disait que Lionel Messi avait déjà décidé de rester à Barcelone, la réalité serait que le feuilleton Lionel Messi s’annonce encore long.

Messi décidera après la Copa America