Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo prêt à faire un énorme geste pour son avenir ?

Publié le 22 mai 2021 à 22h45 par A.D.

Sans Ligue des Champions avec la Juventus la saison prochaine, Cristiano Ronaldo envisage de changer de club, comme le10sport.com vous l'a confirmé. En cas de départ, CR7 penserait très sérieusement à retrouver Manchester United. Et pour faciliter son retour chez les Red Devils, Cristiano Ronaldo serait prêt à baisser son salaire.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Cristiano Ronaldo compte quitter la Juventus si elle ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Dans un tel scénario, CR7 verrait d'un très bon oeil un retour à Manchester United selon AS bien que le PSG rêve toujours de l'accueillir. D'ailleurs, un rapatriement chez les Red Devils serait aujourd'hui l'option la plus probable pour Cristiano Ronaldo. Et pour retrouver Old Trafford, la star portugaise serait prête à faire un énorme sacrifice.

Ronaldo prêt à baisser son salaire à Manchester United ?