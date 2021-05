Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus ne lâche pas Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 mai 2021 à 14h30 par B.C.

Alors que sa situation fait beaucoup parler, Cristiano Ronaldo pourrait disputer ce dimanche son dernier match avec la Juventus. Une éventualité sur laquelle est revenu Andrea Pirlo en conférence de presse.

Comme son grand rival Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. À la différence de l’Argentin, l’attaquant portugais est pourtant engagé avec la Juventus jusqu’en juin 2022, mais la saison compliquée réalisée par le club turinois pourrait inciter la star à plier bagage. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, Cristiano Ronaldo envisage sérieusement de partir si la Juve ne parvenait pas à obtenir son billet pour la prochaine Ligue des champions. Ses représentants auraient d’ailleurs commencé à bouger leurs pions pour préparer un éventuel départ du quintuple Ballon d’Or, mais rares sont les clubs susceptibles d’intéresser le principal intéressé, toujours très ambitieux. Le PSG fait partie des destinations possibles, même si le club de la capitale reste focalisé sur la prolongation de Kylian Mbappé. De son côté, Manchester United serait à l’affût en raison des nombreuses difficultés rencontrées dans le dossier Haaland. À en croire le quotidien AS , les Red Devils seraient actuellement les favoris pour s’attacher les services de CR7, et ce dernier verrait d’un bon oeil la perspective d’un retour à Old Trafford.

« Je le vois toujours comme un Bianconeri »

Mais à la Juventus, on n’imagine pas encore le départ de Cristiano Ronaldo. Les Bianconeri disputeront une rencontre capitale face à Bologne ce dimanche dans la course à la Ligue des champions. En cas de qualification, les Turinois maximiseraient leurs chances de conserver leur star. À la veille de ce déplacement, Andrea Pirlo a logiquement été interrogé sur l’avenir de son attaquant en conférence de presse, et notamment sur la possibilité de le voir porter le maillot de la Juve pour la dernière fois dimanche, mais l’ancien milieu italien se veut rassurant. « Non, il est concentré et je le vois toujours comme un Bianconeri. Il l'a montré l'autre soir aussi, il est concentré et joue pour gagner. Il est concentré sur le match de demain (dimanche), puis il aura le temps de décider », a confié Andrea Pirlo dans des propos relayés par TMW .

