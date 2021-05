Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Guardiola pour Harry Kane !

Publié le 23 mai 2021 à 17h15 par La rédaction

Souhaitant quitter Tottenham, Harry Kane voit de nombreux courtisans de présenter à lui, dont le PSG. Mais Leonardo va devoir faire face à la grosse concurrence sur le dossier, notamment de Manchester City qui semble très bien positionné.

Pour cet été, Leonardo serait à la recherche de plusieurs renforts. Pour le poste d’attaquant de pointe, le directeur sportif du PSG explorerait différentes pistes, notamment celles menant à Robert Lewandowski ou Harry Kane. L’international anglais souhaiterait d'ailleurs quitter Tottenham lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale se serait donc penché sur la situation du joueur de 27 ans, mais il ne serait pas le seul. Manchester City suivrait également le dossier de très près et semblerait même très bien positionné.

« Quand tu en as un qui peut en inscrire entre 25 et 30, cela aide beaucoup »