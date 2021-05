Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est déjà la fin pour Ronald Koeman ?

Publié le 23 mai 2021 à 16h30 par T.M.

Ce samedi, le FC Barcelone a terminé sa saison sur une victoire face à Eibar. Désormais, les regards sont tournés vers le prochain exercice, mais il existe plusieurs incertitudes. L’une d’elles concerne l’avenir de Ronald Koeman, qui pourrait bel et bien ne pas être conservé par Joan Laporta.

Quel sera le visage du FC Barcelone la saison prochaine ? Alors que Joan Laporta souhaite entamer un nouveau chapitre, cela pourrait et devrait se traduire par de nombreux changements, que ce soit au sein de l’effectif, que sur le banc de touche. En effet, plusieurs joueurs seraient sur la liste des transferts afin de renouveler un groupe qui pourrait bien ne pas être entraîné par Ronald Koeman la saison prochaine. Arrivé l’été dernier sur le banc blaugrana, le Néerlandais pourrait ne pas honorer la deuxième année de contrat avec le Barça. Biel que le président blaugrana l’avait soutenu publiquement, en coulisse, le réflexion aurait déjà débuté depuis plusieurs jours concernant l’avenir de Koeman. Et aujourd’hui, la tendance ne serait clairement pas bonne pour l’ancien sélectionneur des Pays-Bas qui pourrait prochainement être remercié et devrait alors laisser sa place, possiblement pour Xavi.

Koeman a fait ses adieux ?