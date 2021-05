Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étrange message de Miralem Pjanic sur son avenir...

Publié le 23 mai 2021 à 15h10 par A.C.

Au lendemain de la victoire du FC Barcelone sur Eibar (0-1), Miralem Pjanic a lâché une phrase assez bizarre sur les réseaux sociaux.

C’était une des opérations les plus remarquées du dernier mercato estival. Maître à jouer de la Juventus depuis plusieurs saisons, Miralem Pjanic a rejoint le FC Barcelone pour 60M€, alors qu’Arthur a fait le chemin inverse pour un peu plus de 72M€. Pas vraiment un succès retentissant, puisque le Brésilien comme le Bosnien ont traversé une saison compliquée dans leurs nouveaux clubs. C’est notamment le cas de Pjanic, qui n’a que très peu joué au Barça cette saison, collectionnant seulement 1682 minutes au total. Ainsi, la presse catalane assure qu’il devrait déjà quitter le club et nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il intéresse notamment le Paris Saint-Germain et Chelsea.

« Cette saison laisse un gout amer et beaucoup de questions qui cherchent encore une réponse »