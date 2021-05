Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une énorme menace pour Harry Kane !

Publié le 23 mai 2021 à 13h10 par K.V.

Sur le départ, Harry Kane serait sur les tablettes de nombreux clubs européens comme le PSG. Mais Manchester United envisagerait de taper encore plus fort dans ce dossier.

Le feuilleton Harry Kane ne cesse de faire couler de l'encre. Et pour cause, le principal concerné ne cache plus vraiment sa volonté de quitter Tottenham avec, pour ambition, de gagner des titres. De quoi agacer un tant soit peu Daniel Levy, le président des Spurs, qui serait prêt à bloquer le départ d'Harry Kane cet été, à tel point qu'il ne voudrait accepter aucune offre en dessous de 175M€. Une somme astronomique qui ne semble pas refroidir les ardeurs des prétendants que sont le PSG, Manchester City ou encore Chelsea. Dernier arrivé en date dans ce dossier, Manchester United songerait également à s'offrir les services d'Harry Kane et miserait, selon The Sun, sur sa relation avec Marcus Rashford, Luke Shaw et Harry Maguire pour le convaincre. En effet, les trois joueurs anglais pourraient profiter de l'Euro pour charmer Harry Kane. Mais les Red Devils envisageraient également de faire d'autres efforts pour lui faire une place au sein de l'effectif.

Martial sacrifié ?