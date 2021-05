Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé finalement prêt à rester au PSG ? La réponse !

Publié le 23 mai 2021 à 11h15 par A.C.

Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022, semble avoir les idées claires sur son avenir.

Que fera Kylian Mbappé cet été ? A 22 ans, l’attaquant du Paris Saint-Germain est à un tournant de sa carrière : soit il prolonge son contrat et reste donc en France, soit il fait le grand saut vers l’étranger ou le Real Madrid ou Liverpool l’attendent avec impatience. Leonardo pousse pour prolonger Mbappé, qui n’a toujours pas donné de véritable réponse. La question économique ne sera pas sa principale inquiétude, puisque plusieurs sources assurent que Mbappé cherche un projet sportif solide au PSG.

Une prolongation d’un ou deux ans maximum ?