Mercato - PSG : La voie se libère pour Leonardo avec Miralem Pjanic !

Publié le 20 mai 2021 à 21h10 par Th.B.

Alors que le PSG s’est vu proposer les services de Miralem Pjanic, la Juventus ne devrait pas mettre de bâtons dans les roues du club de la capitale comme il en a été question ces dernières heures. Explications.

Et si Miralem Pjanic venait à signer au PSG ? Alors qu’il dispose d’un infime temps de jeu au FC Barcelone cette saison, le milieu de terrain cherche déjà à quitter le Barça comme le10sport.com vous l’a assuré le 19 mai. Le PSG et Chelsea ont été approchés pour accueillir Pjanic, et il n’y a pas eu de réponse négative pour le moment. Néanmoins, à en croire les derniers bruits de couloirs, Miralem Pjanic serait susceptible de retrouver la Juventus cet été par le biais d’un nouvel échange après celui avec Arthur Melo lors du dernier mercato estival.

La Juventus pas une menace pour le PSG avec Pjanic !