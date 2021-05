Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte est encore ouverte pour le PSG avec ce joueur du Barça !

Publié le 23 mai 2021 à 17h00 par La rédaction

Prêté depuis près de deux ans au Betis, Emerson va arriver au FC Barcelone cet été. Mais rien n'est encore assuré concernant l'avenir du Brésilien.

Le latéral droit Emerson, prêté au Betis depuis deux ans désormais par le FC Barcelone, a réalisé une saison 2020/2021 pleine. Auteur d’un but et de 4 passes décisives en 34 matchs de championnat, le Brésilien a contribué à la belle 6e place de son club. Désormais, c'est son avenir qui est au coeur des questions. Alors qu’il va enfin arriver à Barcelone lors du prochain mercato estival, Emerson n’est pas encore certain d’avoir sa chance sous le maillot blaugrana , lui qui figure dans le viseur de certains grands clubs européens à l'instar notamment du PSG.

Le FC Barcelone a besoin d’argent