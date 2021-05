Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris, on se prépare au départ de Mbappé

Publié le 23 mai 2021 à 15h30 par A.C.

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans un peu plus d’un an, Kylian Mbappé semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

On ne parle quasiment plus que de ça au Paris Saint-Germain. Le temps passe et la fin du contrat de Kylian Mbappé approche à grands pas. Leonardo tente de le prolonger depuis plusieurs mois déjà, mais si Neymar a trouvé un accord avec le PSG, c’est toujours le flou pour Mbappé. Il faut dire qu’à 22 ans, le Français est à un tournant important de sa carrière, avec deux clubs qui semblent lui faire les yeux doux. Le premier est bien sûr le Real Madrid, qui rêve de Mbappé depuis l’échec de 2017, lorsque le joueur décida de quitter l’AS Monaco pour le PSG. Mais il ne faut pas oublier Liverpool ! Nous vous avons en effet raconté sur le10sport.com la stratégie de Jürgen Klopp pour arracher Mbappé au PSG, alors que Mohamed Salah ou encore Sadio Mané pourraient quitter les Reds .

Le PSG a pris les devants

Au Paris Saint-Germain, on semble commencer à perdre patience. D’après les informations de L’Équipe , on aurait d’ailleurs posé une limite, au-delà de laquelle le départ de Kylian Mbappé deviendrait inéluctable. Le quotidien parle en effet du 1er aout et du Trophée des Champions, qui marquera le début de la prochaine saison et se tiendra à Tel-Aviv, en Israël. Si un accord n’est pas trouvé avec Mbappé d’ici là, alors le PSG passera à l’étape supérieure avec une vente. D’ailleurs, toujours à en croire L’Équipe , les dirigeants parisiens auraient déjà évoqué cette éventualité lors des discours avec les potentielles recrues de l’été.

Et si Mbappé prolongeait avec le PSG ?