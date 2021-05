Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman doit se méfier pour Depay !

Publié le 23 mai 2021 à 15h00 par A.C.

Alors que Memphis Depay semble s’approcher doucement mais surement du FC Barcelone, un autre club pourrait tout remettre en cause.

Avec la crise sanitaire actuelle, même les gros clubs devront se montrer inventif sur le mercato estival. Dans ce contexte le FC Barcelone pourrait bien réaliser un incroyable coup. Selon les informations de Guillem Balague, le club catalan aurait réussi à boucler les arrivées d’Eric Garcia, de Sergio Aguero et de Memphis Depay, sans débourser le moindre sou. Les trois joueurs sont en effet en fin de contrat. En ce qui concerne la star de l’Olympique Lyonnais, un contrat de deux ans l’attendrait déjà à Barcelone à en croire la BBC , avec Ronald Koeman qui pourrait enfin accueillir son compatriote... avec un an de retard.

La Juventus pense toujours à Depay